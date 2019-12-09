強化競爭利基，台聚（1304）古雷、CBC兩大投資項目加速推進。總經理王克舜表示，古雷石化一貫廠量產時程預計2020年下半年；目前長週期設定訂購完成率已達98％以上，次週期設備訂購完成度也有87％以上，大宗通用物資已全數發放招標，招標完成率99％。

台聚環狀嵌段共聚物 (CBC)事業，市場開發主以光學、醫療器材、生物檢測、食品包裝(如奶瓶、水瓶等)和UVC殺菌和眼鏡相關應用為主要方向，已完成試車並開始生產。

台聚透露，目前各個應用都有相關客戶測試中，其中生物檢測和眼鏡鏡架已小量出貨；另，海外經銷商(美國、歐洲、中國和日本)也開始準備樣品，加速測試時間，明年有望放量推進。

古雷煉化一體項目為兩岸石化業者第一樁合資計畫，一期投資額303.9億元人民幣，將從事經營乙烯、丙烯以及丁二烯、乙烯-醋酸乙烯共聚樹酯（EVA）、環氧乙烷（EO）、乙二醇（EG）等。台聚集團為古雷投資之台商最大股東。

王克舜指出，目前古雷投資金額與規劃差不多，只是多了新投資者參加，顯示出其潛在商機是具吸引力的。台聚維持股東會議，投資上限為80億元；亞聚則以60億元為上限。

目前大陸市場受到與美國關係緊張衝擊，整體經濟狀況保守，但相對台灣石化投資機會不增反減，台聚集團參與之古雷一貫投資佈局將強化集團在原料、EVA等生產規模擴大。

王克舜直言，即使現在全球市場最大的變數就是「不確定」性，但古雷投產時程表還是照原定計劃一樣落在2020年下半年。

王克舜說，受到全球不確定性升高影響下，最明顯的就是造成市場原料需求降低，下游廠也普遍位於低庫存，不願意拉高庫存，但另外一方面，在庫存低的狀況下，市場就會出現很多急單或是短單，而急單或是短單的有一個普遍的現象，就是「價格高」，目前台聚已明顯感受到這樣狀況。

(工商 )