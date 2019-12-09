台灣鋼鐵集團聯盟旗下螺絲螺帽廠久陽精密司（5011）9日公告11月營收為新台幣7,918萬元，較上月減少16％，累計1至11月自結營收為10.67億元，較去年同期下滑4.11％。另旗下鋼筋加工與配送通路大廠沛波(6248)11月合併營收為2.88億元、月增6.97％。

久陽表示，在手訂單能見度雖有3~4個月，但因中美貿易戰的戰線拉長，歐洲市場價格競爭尚未告一段落，美國的訂單目前仍以基礎件為主，加上進人傳統淡季，歐美客戶在聖誕長假前要求遞延出貨，以致影響整體出貨量與11月營收表現。

久陽董事長孫正強指出，公司持續調整區域營收來源與供應客戶的產品組合，以因應外在環境的不確定性，目前美國市場的出貨量有逐步提升，歐洲地區客戶的庫存去化也持續進行，訂單能見度仍有3~4個月，因此待假期遞延出貨效應與明年第一季農曆年的傳統淡季過後，營運可望落底，自明年第二季起的產業能見度會較為明朗，業績將有機會回復正向發展。

此外，台灣鋼鐵集團聯盟旗下專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波鋼鐵（6248）9日也公告11月營收，為新台幣2.88億元，較上月成長6.97％，較去年同期增加13.63％，累計前11月自結營收為27.31億元，年增24.61%，領先超過去年全年。

沛波總經理葉俊良表示，每年年底至農曆年前是鋼筋加工產業的傳統旺季，今年復受惠台商鮭魚返鄉潮激勵民間住宅及商辦需求從年初旺到年底，加上11月碰上各建案積極加大力道拉貨，公司全力趕工因應，帶動單月營收呈現雙升，較上月及去年同期皆有成長。

(工商 )