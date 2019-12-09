1名男子日前到台中梧棲童綜合醫院兒科急診求助，聲稱孩子腸套疊需就醫，因健保卡遺失又是低收入戶，拿不出錢支付醫院押金。多位醫師動了惻隱之心，共捐出4千元讓男子救急，不料男子拿到錢就消失，事後輾轉得知男子竟是「慣性詐欺犯」，醫療同業有多人受騙。

童綜合醫院急診部主任魏智偉表示，這個月7日下午5點多，1名男子哭喪著臉、眼角含淚，帶著轉診單到急診，告訴看診醫師說「孩子在家肚子痛，會嘔吐還解草莓果醬般的大便」，描述得鉅細靡遺，有可能腸套疊，並出現休克症狀。

男子向現場醫師說，診所建議將孩子轉診到大醫院，但因孩子健保卡遺失，院方說要押金，需自費檢查，因低收入戶沒有辦法，只好先請太太將孩子帶回家照顧，他則在附近找能否幫助他的醫院。

看診醫師面對焦急如焚的爸爸，確認醫院可以處理，並告知可以救護車將病童帶來；此時，男子立即打電話聯絡，大罵太太「為何將孩子帶到醫院、我們負擔不起」。

醫師見狀認為以不要再讓小孩子折騰，於是就拿出1千元救急，一旁醫師也紛紛拿出1千或2千元，還有人於心不忍，默默流下3滴眼淚，男子拿到4千元就趕緊離去。

事後醫師打電話去其他醫院關心，發現根本就沒有孩子有腸套疊等相關症狀住院，並得知這名男子遊走中彰地區藥局及醫療院所，以類似手法行騙，造成受騙的醫護人員情緒低落。

魏智偉在臉書發文「三滴眼淚的故事」自嘲，也提醒民眾注意，他表示，男子利用醫護人員的善心欺騙，醫護人員站出來幫助別人應該驕傲，而非內疚，詐騙的人才需慚愧及受到處罰。

魏智偉強調，男子拿著寫有英文字的轉診單，且對病情及醫院社工協助等過程描述詳細，研判應非初犯。轄區警方初步了解，鄰近醫院並未有人受騙，將深入了解，若男子詐騙行為調查屬實，將依法辦理。

(中時 )