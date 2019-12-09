臺鹽公司三度蟬聯台灣企業永續學院主辦，「2019 TCSA台灣企業永續獎-企業永續報告類金獎」，再展現「全人健康新主義」之品牌精神，下一步將接軌國際ESG永續觀念，提升臺鹽社會價值。

臺鹽董事長陳啟昱表示，臺鹽CSR報告書連續3年揭露公司治理、客戶關係、員工照護和環境永續四大議題的具體行動和績效，不但成立CSR委員會和工作小組，今年更謹守GRI準則的核心精神，鎖定治理與誠信、品質管理、消費者健康、員工福利等重大議題訂定方針，展現臺鹽對企業社會責任的承諾！

面對日益嚴峻的環境和社會議題，陳啟昱指出，臺鹽肩負國人健康與支持國家經濟發展的使命感，將跟隨聯合國SDGs永續發展目標和ESG國際趨勢，從產品品質、環境責任和社會影響三方面推動永續經營，與世界接軌打造創新的CSR理念，達到經濟、環境、社會三贏局勢！

TCSA主辦單位-台灣企業永續學院指出，今年中英文報告書合併計有177家企業參賽，參與的企業數量和行業別持續攀升，成長率高達26％。同時更邀請到志工評審和知名專家學者共計488位龐大評審團參與評選，凸顯獲獎企業具有優良的永續力，能成為國內外投資機構、大學新鮮人的首選。

在「TCSA台灣企業永續獎」的肯定下，臺鹽將持續強化「全人健康新主義」並落實在經營策略和企業文化上，穩步實現永續企業的夢想！

(工商 )