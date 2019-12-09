農委會委請專家設計的居家型琉璃蟻液態餌站和螞蟻取食情形。（農委會提供／楊樹煌南投傳真）

氣候變遷加上生態失衡，疣胸琉璃蟻近年在中南部數量暴增，尤以南投是主要疣胸琉璃蟻危害區域，造成民眾生活上極大困擾，農委會與環保署除籲請民眾應注重環境清理及田間管理，並也採購餌劑提供受害區域的鄉鎮公所指導民眾使用，期在政府與民間全面展開滅蟻大作戰中有效防制蟻害。

蟻害的問題，據農委會初步統計，除南投是主要疣胸琉璃蟻危害區，彰化和台中也淪陷，目前全台已有9縣市（台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、新竹市、高雄市）有29個鄉鎮區遭受危害。

環保署呼籲民眾若發現疣胸琉璃蟻入侵，應加強清理居家環境，尤其是竹竿、水管等其藉以攀爬侵入住家的物品，防治時要整合周邊的住戶甚至是整個區域都要一起來，必要時可使用環保署核准的環境用藥，以糖水餌劑或肥皂水進行防治。

農委會並指出，為積極協助民眾進行防治，農委會與環保署也提供餌劑給受害區域的鄉鎮公所指導民眾使用，並委託專家設置疣胸琉璃蟻防治技術示範區，透過實地操作與展示，推廣正確防治技術。

民眾亦可自製液態餌劑誘殺(3％硼酸混合10-20％蔗糖水)，利用螞蟻特殊取食性，讓工蟻將含毒誘餌搬回巢內，交哺餵食蟻后和其他螞蟻，透過擒賊先擒王策略，滅除巢內螞蟻。

(中時 )