選戰越趨白熱化，台南市立委第一選區藍綠競爭激烈，民進黨立委參選人賴惠員請來副總統候選人賴清德陪同拜廟拉票，強打總統牌，國民黨立委參選人蔡育輝則繼續勤跑基層，到選區舉辦問政說明會，9日在鹽水的問政說明會中，除了黨籍同志站台助講外，親綠的無黨籍市議員趙昆原意外現身，力挺蔡育輝，是否代表藍營拔樁成功，頗令人玩味。

蔡育輝在選區舉辦問政說明會，連日來找了「村長」詹江村、名嘴胡文琦、前立委龐建國、前教育部長吳清基、台北市議員張斯綱、李明賢等人助講，同黨議員也是全力相挺，基層反應熱烈，今天鹽水場包括前議長李全教、議員張世賢等人都到場，現場湧入逾千支持者，鹽水區13個里有10名里長出席讚聲。

更讓人意外的是，無黨籍市議員趙昆原也來到現場替蔡育輝加油打氣，趙昆原還上台致詞，他不諱言與民進黨之間有過的「恩怨情仇」，表示自己與蔡育輝、賴惠員是同一個市議員選區，多年來都是競爭對手，現在蔡、賴都出來選立委，互相比較之下，他覺得還是蔡育輝比較值得選民支持，兩人也攜手高喊凍蒜，場面熱烈；由於趙昆原票源以綠色屬性居多，加上蔡、趙原本並不對盤，這次同台象徵地方勢力有鬆動轉向跡象。

其實不只這次，日前蔡育輝在柳營代天院的問政說明會中，立委陳亭妃服務處祕書郭茂隆也到場表達支持，之前出席蔡英文總統全國農會後援會的農會中，也有人表態支持蔡育輝，看來雙方選情還有得瞧。

(中時 )