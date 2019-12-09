第一銀行及第一銀行文教基金會長期關懷偏鄉醫療，今年第四度與台北醫學大學楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊及花蓮門諾醫院合作，於8月至12月舉辦「一銀攜手北醫 澎湖義診傳愛」及2場次「愛心無礙 一銀攜手門諾花蓮義診」，3場次義診共造福超過1,500位離島與偏鄉居民。

有感於離島及偏鄉地區醫療資源不足，第一銀行文教基金會已連續第十年舉辦義診活動，澎湖場義診提供眼科、牙科、中西醫問診及物理治療，更引進了超音波、心電圖及骨密度儀等設備，透過醫護人員專業醫療診治及衛教宣導，守護離島偏鄉居民的健康，現場還有美髮師共襄盛舉，「愛心義剪」讓居民神清氣爽。

第一銀行志工於活動當天則協助現場報到、身高體重量測與視力檢查等項目，以及物資發送，同時陪伴長者話家常，給予溫暖的問候與關懷，志工也一同參與家庭訪視，不畏炎熱高溫，走進當地居民家中，關懷長者生活起居與用藥狀況等，讓當地民眾感受到滿滿的愛心。

此外，第一銀行志工也熱情加入花蓮義診的行列，除了協助肝病篩檢流程，更投入弱勢家庭及獨居長輩的房屋修繕，志工們親力親為捲袖服務，不僅改善了居家環境，也讓長輩們感受到無限的溫暖與關懷。

第一銀行今年適逢創立120週年，一路走來秉持「在地經營 在地關懷」理念，持續贊助、舉辦多元化的公益活動，從2015年起連續3年跨海到柬埔寨菩薩省舉辦義診，為數千位當地居民減輕病痛，亦連續2年將關懷觸角延伸至寮國永珍，給予當地弱勢孩童實質幫助。

第一銀行及第一銀行文教基金會將持續投入資源，扶助弱勢、推廣公益，號召更多企業一起投入公益志業，喚起更多人對偏鄉醫療及社會公益的重視。

(工商 )