1212購物慶到來，電商紛紛祭出優惠活動炒熱買氣，和泰產險也限時推出「甜蜜在一起」旅遊平安險專案，讓搭上年底結婚潮的新人出國蜜月旅行能「有事無恐」！

和泰產險表示，依據知名新娘網站排名顯示，2019年十大蜜月旅行景點是奧地利維也納、西班牙巴塞隆納、義大利佛羅倫斯等。歐洲國家的歷史人文氣息濃厚、氣候舒適宜人，吸引許多新婚夫妻利用較長天數的婚假到歐洲甜蜜放閃。

雖然自2011年起台灣可免持簽證進入申根區國家旅遊，但部分歐洲國家仍將旅遊醫療保險投保證明列為入境檢查文件之一，且由於歐洲國家的醫療費用十分昂貴，和泰產險建議新人仍須購買足額的旅遊醫療保險，以備意外受傷或生病所需。和泰產險即限時推出「甜蜜在一起」旅遊平安險專案，其中申根假期旅平險包含海外突發疾病住院醫療保險金最高150萬元及海外急難救助項目，讓新人放心前往歐洲旅遊。

和泰產說，「甜蜜在一起」旅遊平安險專案除了申根旅遊保障之外，獨家推出同時包含旅行取消或縮短行程保額最高上限5萬元及旅行取消慰問金雙重保障，讓新人出遊遭遇旅行取消或縮短行程時，有依約或依法無法返還預付費用之損失，也能獲得補償。

(工商 )