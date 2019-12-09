民進黨主席卓榮泰日前表示「卡神」楊蕙如與民進黨無關。國民黨主席吳敦義下午在臉書發文，肯定過去的民進黨是追求言論自由、反對威權主義的政黨，但過去的民進黨，大概也已跟現在的民進黨無關了因為現在的民進黨，是個不惜重返威權，也要鞏固政權的醜陋政黨。

國民黨主席吳敦義下午在臉書以「過去的民進黨，與現在的民進黨無關」為題發文。

他說，世界人權日即將到來，美麗島事件也將屆滿40年了。過去，他父親也是在白色恐怖時期含冤入獄，在風華正盛的40幾歲喪失了可能輝煌燦爛的發展，而在2年9個月後獲得清白釋放返鄉，在那樣動亂的時代發生了許多的悲劇，因此他希望臺灣不再發生白色恐怖這樣的悲劇，更會致力於維護自由、民主、法治的生活方式。

吳敦義說，過去的民進黨，是一個追求言論自由、反對威權主義的政黨。我們不否認，在追求臺灣民主化的過程，民進黨作出了很大的貢獻。然而，美麗島事件過去40年之後，我們現在看到的民進黨，卻是一個反民主、反進步、反自由、反法治的政黨。

他說，老國民黨時代，用「警總」監察人心；現在的民進黨，則用「網軍」霸凌民眾，用「網軍」宣揚政績，更幾乎是用「網軍」逼死了一個外交官。從《國安五法》、《中共代理人法》或《反滲透法》，用不確定的法律概念去壓制人民自由，甚至動不動就把發表評論的民眾移送法辦。現在民進黨的所思所想，似乎想把臺灣重新帶入冷戰年代，想把臺灣重新帶入威權時代。

吳敦義酸說，民進黨主席卓榮泰前幾天說，害死外交官的網軍組織者民進黨黨員楊蕙如與民進黨無關。其實，過去用血淚與汗水追求民主的民進黨前輩，大概也已跟現在的民進黨無關了。畢竟，現在的民進黨，是個不惜重返威權也要鞏固政權的醜陋政黨。

(中時 )