日前，香港多所大學學生會所組成的大專學界國際事務代表團來台，主要訴求是期盼蔡政府能推動《難民法》來幫助港人。然而蔡英文回應「台灣現階段不需要《難民法》，目前有《港澳條例》即可」，對此，香港浸大學生會長方仲賢在臉書上痛批綠營「不顧香港，只是騙選票」。此文一出，引發不少反感，其中中華戰略學會研究員張競也發臉書回應，以7個角度批評方仲賢見解太差、認識不清。

張競認為，香港青年既然想與台灣溝通，請不要用廣東語中文，而應該用正統的中文講述，不然台灣民眾根本難以理解；其次香港是在1997年透過中國大陸與英國的協議，主權與治權都交由北京政府發落，因此「若要說淪陷，香港早已淪陷」；再者，《港澳人民關係條例》確實已可處理港澳事務，並且抗議雖屬於公民言論自由範疇，但若淪為暴力滋事者的避禍處，台灣鄉親確實是充滿疑慮，過去曾收容卓長仁，反共義士名義來臺，結果又在臺灣犯下重大刑案，因此，今天在香港暴力滋事，來臺灣也不會變成良民。還有「 請不要左一個臺灣政府，右一個臺灣政府，我們是中華民國，中華民國再怎樣都不會變成香港」

張競臉書原文如下：

1.首先必須提醒方同學，假若您是具備與臺灣鄉親溝通誠意，就請不要書寫廣東語式中文，其中諸多用語，臺灣民眾根本無法理解，假若您無意展現唯我獨尊目無他人之「大廣佬沙文主義」，就請您多花點時間，好好書寫全球華人社會都能夠共同理解之中文語辭。否則我也可以寫些臺灣社會獨有語彙，或是臺灣年輕朋友相互溝通的火星文式中文，讓您丈二金剛摸不著頭腦。

2.其次，您所說「面對中共武統威脅之下，台灣人救援香港人是必要之義務，也是必要的戰略方針，否則香港淪陷，台灣將在華人自由世界面臨被徹底孤立。」其實完全不符事實。香港早在1997年7月1日就已經透過和平協議，交由北京統治，若要說淪陷，香港自鴉片戰爭割讓給英國後就已淪陷多年。香港目前已有解放軍駐軍，對外各項外交事務都要透過北京駐港外交部專員公署獲得認可，若要說淪陷，香港早已淪陷，而且中華民國在華人自由世界從未面臨被徹底孤立，貴同學不但缺乏基本常識，思維邏輯更是毫無道理。

3.中華民國對於港澳同胞本來就訂立有「港澳人民關係條例」，誠如蔡英文總統所言，其中規範確實足以處理當前情勢。目前香港和平聚會表達對港府政策疑慮，抗議港府施政不當，這是屬於公民言論自由範疇，我們都應加以肯定支持，亦期待與深信港府應會積極回應加以處理，避免香港社會動盪影響市民生活。

4. 但是對於暴力滋事者有意入境臺灣，鄉親們確實是充滿疑慮；特別是香港居民曾有在臺灣境內殺人，潛逃回香港後無法繩之以法醜陋記錄，因此臺灣鄉親都會支持政府，不要另立法條來為暴力滋事者另開後門決心。臺灣鄉親希望政府能夠嚴格把關，假若要求移居臺灣，必須自港澳治安機關獲得「良民證明」，在無前科無犯罪前提下，才能考慮接受移居臺灣申請案。讓我再強調一次，中華民國絕不能包庇犯罪滋事者，不論打出任何政治理由當偽裝。當年收容卓長仁以反共義士名義來臺，結果又在臺灣犯下重大刑案，狗是改不了吃屎的，今天在香港暴力滋事，來臺灣不會有可能變成良民。

5. 請不要左一個臺灣政府，右一個臺灣政府，我們是中華民國，假若您連這個基本尊重都沒有，那您的書都不知讀到那邊去了？假若我隨便亂稱您的姓名，您的感受如何？我要提醒您，中華民國是中華民國，其與香港地位完全不同，您之所以會誤認「今日香港、明日臺灣」，就是您忽略掉中華民國存在的事實。中華民國不會走上與香港同樣的命運，因為我們的未來是由我們決定，而1997年香港的命運是由北京與倫敦決定；蔡英文總統不會連這個差別都搞不清楚。

6. 至於民進黨有沒有用「今日香港、明日臺灣」來作政治操作，那是您個人見解，雖然有許多人認為如此，但是假若您不能提出確切證據顯示其聯結關係，就不該不負責任地指稱「難免令人聯想到，民進黨是只想用香港人的鮮血，來換取台灣人的選票之嫌。」讓我們現在來看蔡英文在選舉公報上，政見內容會不會加入「今日香港、明日臺灣」字樣，您就知道在民進黨政策上，對於香港動亂真正立場。

7. 更重要是當林鄭月娥所作決策不合期待，您們就進行抗爭，蔡英文總統拒絕配合訂立難民法，您們亦開始口誅筆伐，難道您認為蔡英文跟林鄭月娥同樣無能嗎？假若以往有任何人對您們有過私下承諾，而您們未曾留下任何證據，那麼您們天真受騙被人利用，確實就別怪別人。

8. 我平日對蔡英文總統許多政策諸多批評，但對於堅持立場運用「港澳人民關係條例」處理問題，並且要嚴格把關，避免暴力滋事份子利用特別立法混入臺灣，卻是加以肯定。假若蔡英文總統順著來自香港訴求，不考慮維獲中華民國本身國家安全利益，那才是墮落到與林鄭月娥相同檔次呢！

9.最後麻煩方同學臉書上加上中文姓名，中文姓名並不丟人，加註英文姓名是實際需要，但沒必要完全不用中文姓名。

(中時電子報)