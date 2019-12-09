桃園市環教繪本比賽結果出爐，各組的前3名作品，將製作成電子書在「桃園市環境教育全球資訊網」展出。（賴佑維攝）

桃園市環保局舉辦環教繪本比賽，今年有數百件作品報名，甚至還有遠從香港投稿的稿件。今年共選出親子創作組、青年創作組、社會創作組前3名及37件佳作。未來也會製作電子書，放上桃園市環境教育全球資訊網。

桃園市環保局表示，活動徵選已經進入第5年，每年都有熱烈迴響。今年多達數百位繪本報名，獲得第1名的親子創作組為謝函芸、柯藍婷的《寄居蟹小又》，青年創作組為謝可惟、張雅萍的《虎牙》，社會創作組為林素菁、溫子霈、鄭智方、林鈺芸《不塑小豬PK塑料怪》，「校園推廣獎」則由振聲高中、林森國小及桃園國中獲得。

環保局長呂理德表示，9月1日起至10月31日起，共2個月時間開放報名，還有作品遠從香港投稿，也是推動環境教育，行銷海外的最佳證明。藉由環教繪本比賽，可以提升民眾、學生在環境覺知與敏感度、環境概念知識、環境價值觀與態度等等。

各組前3名的作品，將製作成電子書於「桃園市環境教育全球資訊網」，讓民眾可以線上閱覽。獲獎作品將在明年於桃園市各區巡迴展出，並在各國中、小進行繪本說演活動。明年還會持續舉辦，歡迎民眾參加。

(中時 )