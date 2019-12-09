2020桃園跨年晚會在高鐵桃園站前廣場舉行，今年以「愛在桃園幸福美好」為主題，藝人胡瓜、浩角翔起主持外，卡司也很驚人，包含韓國天團SUPER JUNIOR－K.R.Y. 電音女神謝金燕、亞洲新天王周湯豪、宅男女神郭書瑤，讓桃園嗨到最高點。

桃園跨年晚會將在31日晚間7時舉辦，主持群由胡瓜、浩角翔起、白家綺共同合作，「網友女神夜」卡司則是有郭書瑤、李千那、張家瑋、郭亞棠、夏宇禾以及邱子芯、吳映潔、蔡家蓁、孫盛希、LamiGirls。滅火器樂團、方泂鑌也會登場。

至於重量級天團則是SUPER JUNIOR-K.R.Y.、謝金燕、周湯豪輪番上陣。9日跨年晚會記者會中，郭書瑤被媒體問到跨年服裝尺度，她笑說，「若天氣冷，會看起來很夏天，天氣很熱的話，會讓人吃冰淇淋」。

除了歌手、藝人外，也會邀請桃園金牌運動員，以冠軍招式跨年，包含體育局長莊佳佳、武術甜姐兒莊佳雯、天菜龍舟隊簡證嚴、體操精靈宋語涵、射箭好手彭士誠，最後由彭士誠採用「幸福的愛神之箭」跨年。

另外跨年晚會當天，攜帶桃園市民卡到場，登錄感應條碼，就可抽中華航空及長榮航空所提供的歐洲及日本來回機票。另外加入市府官方Line帳號，在24日中午12時至13時，回答指定問題，就有機會獲得華航提供的日本來回機票。

桃園市長鄭文燦表示，跨年晚會歡迎大家，穿著粉紅色衣飾或任何粉色配件，打卡拍照上傳並標註粉紅桃園，可獲得活動專屬紀念品1份。除了跨年演唱會，元旦一早在桃園區三民路、三元街交叉口舉辦升旗及健走，預估超過1萬5000人參加。

(中時 )