美國處理器龍頭英特爾（Intel）的個人電腦CPU供不應求問題在去年引爆，該公司雖持續擴產也無法阻止缺貨狀況，加上競爭對手超微（AMD）來勢洶洶，PC CPU市占率逐步攀升，英特爾積極防守。不過，該公司執行長史旺(Bob Swan)卻表示，英特爾將不再執著於CPU市場90%市占率，因為這已經讓英特爾錯失轉型機會。

據《Wccftech》報導，史旺在本月2日至5日舉辦的瑞士信貸技術會議（Credit Suisse technology conference）上指出，該公司正努力擺脫維持CPU市場90%市占率的想法，由於太過保護PC CPU市占率，導致該公司思考受限，錯失更大市場以及創新能力，更錯失轉型機會。

史旺聲稱，英特爾要在未來幾年內，持續作為CPU大廠之外，也會在與客戶的關係扮演更重要角色，除了將在晶片製造業目前規模2300億美元的潛在市場範圍，英特爾將在所有晶片市場，都達到30%市占率目標。

此外，史旺也表示，英特爾將投入繪圖處理器(GPU)、人工智慧（AI）以及FPGA（可程式邏輯閘陣列）等領域，並將這些技術結合，替客戶解決問題。此外，台灣IC設計大廠聯發科於上月26日於深圳正式發表 5G 系統單晶片(SoC)「天璣1000」，英特爾也在前一晚與聯發科聯合宣布，將合作針對筆電的5G解決方案，聯發科負責5G數據機開發與生態，英特爾負責軟硬體整合，英特爾雖放手基頻晶片（Modem）市場，但也展現未放棄5G市場的決心。

(中時電子報)