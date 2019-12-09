蘆竹二號社會住宅9日上梁，預計於明年5月完工、10月入住。（蔡依珍攝）

蘆竹二號社會住宅9日上梁，預計於明年5月完工、10月入住。（蔡依珍攝）

蘆竹二號社會住宅9日上梁，共4棟416戶、317個停車位，另外還有大竹親子館、市民活動中心、以及健身房、會議中心等，桃園市長鄭文燦笑言是一個樂活社區，市府也敦親睦鄰，將開放空間設計成共用公園，周邊排水跟道路也一併整建，力拼明年5月完工、10月入住。

鄭文燦指出，蘆竹二號社會住宅原是建國12村，由國有財產署管理，2016年完成撥用，規畫4棟、416戶，包括11坪的一房型208戶、21坪的二房型130戶、26坪的三房型78戶，戶戶皆備有冷氣、衣櫃、瓦斯爐、排油煙機、衛浴等設備，社區公共空間包括交誼廳、社區大中庭、閱覽室、才藝教室、健身中心、韻律教室、公共藝廊等。

蘆竹二號宅還有包括勞動局庇護工場在內的12個店鋪，以及12月就要完工啟用的大竹親子館和市民活動中心，鄭文燦說，有成功入住的計程車司機跟他分享，本來全家擠在小小的房子，孩子入住後都很開心終於有自己的房間，一輩子沒想過可以住進這麼好的房子，自詡要蓋媲美周邊其他建案的「好宅」。

未來將3成保留給弱勢、7成留給年輕人和警消，鄭文燦提到，最先完工的中路二號宅中籤率約11％，可見需求大，明年陸續完工八德一號、八德二號及蘆竹二號3處社宅共1188戶，要為年輕人打造走入社會第一哩路，不要當「屋奴」。

(中時 )