張智成20年的音樂歷練，在他身上留下十張專輯歲月的痕跡，也沒忘了讓46歲的他，固執地活得像20歲小伙子般自在！張智成直率、敢言，勇於挑戰的個性，自出道以來未曾改變，卻也因此被貼上「難搞」標籤，更因不愛說謊，時常得罪人，「說謊當下腦子會出現『我說謊、好內疚』！騙得了別人騙不了自己」；從小到大沒對爸媽說謊？張智成露出古靈精怪表情、調皮地說：「當然有啊！偷錢買冰淇淋、買大富翁，所以很內疚，你看！那個陰影到現在還在。」

他國小六年級開始當家教、賺錢獨立，想像那畫面猶如小孩教小孩，家長真能放心？張智成笑說：「ㄟ！我高材生耶，在學校裡很有名。」13歲不到開始自己賺錢，張智成不覺得辛苦：「雖然人生的路走得有點崎嶇，但我覺得自己滿幸運，因為上帝給我一個勇敢的心，從小就開始自己決定事情。」常有朋友羨慕他任何事都能自主，「但其實內心很累、很累，因為什麼東西都得自己來，別人總覺得你很獨立，很強悍、堅強，所以遇到事情、脆弱的時侯沒有人會理我，因為別人都覺得『你可以的啦！你過得去的』，其實大部分時侯都是自己逞強硬撐過來的」。

對他而言，選擇踏上歌手這條路也是如此，堅強又固執地硬撐20年，「我是物理系副修教育系畢業的高材生，背離家人期盼來當歌手，為了證明自己的決定正確，所以一直很逞強；其實我很清楚自己的個性不適合走這行（演藝圈），太直率、講話太直接在這行挫折會很多，很怕聊天的時候會講到傷人的話，後來我發現原來這就是我的障礙，但我不會為了這個障礙犠牲自己，就用這樣的個性在這行闖了這麼多年。」

張智成暌違2年推出新專輯《你是不是張智成》。（石智中攝）

仔細聹聽張智成近幾年專輯，似乎少了些R&B曲風的作品，其實是他的如意算盤：「其實在流行樂裡，歌手要不斷重複自己的強項，但我很不喜歡這樣，不喜歡重複自己。」他坦言：「R&B太多人在唱，反正我要做的已經在前面那幾張都做完了，為何不嚐試些新的東西。」 他勇於挑戰新事物，包括滑水、跳傘，接下來還打算學習冰刀直輪，「以前責任心很重，擔心受傷不能工作會影響合約，現在年紀大了反而比較放鬆，想完成這些事」。

這次推出的新專輯《你是不是張智成》中，〈一首難聽的歌〉引發話題，MV曝光不到一周已超過20萬點擊率；該曲意喻許多人談戀愛時總會自尋煩惱，張智成說：「很多時侯，戀愛談不好都是自己造成的，感情走到一段時間，就會發現自己古古怪怪的個性又來了，要求對方很多事，導致摩擦。」單身二年多的他，自認若要再談感情，希望一開始交往就開誠布公，將真實的個性攤在對方面前，合則來、不合？「那就拜拜囉！」張智成直率地這麼說著。

張智成暌違2年推出新專輯《你是不是張智成》。（石智中攝）

張智成暌違2年推出新專輯《你是不是張智成》。（石智中攝）

(中時 )