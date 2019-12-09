考選部為國舉才地方座談會，首場與雲林交流，部長許舒翔致詞。(雲科大提供／許素惠雲林傳真)

考選部為國舉才地方座談會，首場與雲林交流，雲林縣政府人事處長黃杰男提建言。(雲科大提供／許素惠雲林傳真)

考選部9日在雲林科技大學舉行首場「為國舉才」國家考試地方座談會，考選部部長許舒翔親自與談，強調將打造更合宜且彈性優質的掄選機制，並計畫嘗試與大學合作建立「預備文官團」，以提高國家選拔文官及社會專業人才效能。

雲林縣政府人事處長黃杰男、立委劉建國、雲林科技大學校長楊能舒校長與副校長方國定、環球科技大學校長沈健華及雲林縣多位高中職校長、地方專技團體雲林縣職業總工會、雲林縣營養師公會、雲林縣醫事檢驗師公會、雲林縣藥師公會等代表均蒞臨與會，共襄盛舉。

許舒翔表示，座談會首場於雲林舉辦，係因國家考試目前在雲林沒有設置考場，但考選部相當重視雲林民眾、專業團體及政府用人單位的各項意見。自接任考選部部長以來，為因應資訊科技快速發展及兼顧為國掄才的使命，積極朝國家考試申論題線上應試的方向研議推動，亦賡續修正不合時宜的高普考應試科目及精進新式題庫命、審題工作，以打造一個合宜適切、彈性優質的掄選機制，使人才得以到位。

許舒翔指出，為求與時俱進，貼近各界需求，未來更將加強與專業團體對話，廣納多元意見，強化學、考、訓、用平台的連結，並計畫嘗試與大學合作建立「預備文官團」，以提高國家選拔文官及社會專業人才效能。

與談人反映許多考選議題相關建議，包括公務人員考試正額及增額錄取名額未能滿足地方公職人力（例如公職社會工作師）需求、營養師考試應考資格、藥師考試與醫事檢驗師考試及格率等問題，並就題庫試題的更新及命、審題委員遴聘、針對技職教育體系加強國家考試之宣導等建言。

考選部相關人員就提問逐一詳細說明，並表示將廣納地方教育單位及專技團體寶貴建言，會後彙集座談會各項結論，並置於考選部全球資訊網，供相關單位及民眾參考。

(中時 )