桃園市教師會推薦第六選區陳學聖。(教師會提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市教師會推薦第五選區呂玉玲。(教師會提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市教師會推薦第一選區鄭運鵬。(教師會提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市教師會推薦第二選區黃世杰。(教師會提供／蔡依珍桃園傳真)

因應大選到來，桃園市教師會組成優質立委推薦小組，依教師組織認同度、過往合作經驗和教育議題關注度評選，聯合推薦立委參選人鄭運鵬、黃世杰、彭俊豪、呂玉玲和陳學聖，教師會強調推薦的人選都已簽署關注教育議題承諾書，將在會訊上宣傳，希冀成為桃園市教師投票參考。

桃園市教師會理事長張瓊方表示，推薦的候選人，都是長期關注教育議題、尊重教師專業、或協助教師組織完成多項權益爭取的優秀人選，並且都已簽署桃園市教師會關注教育議題的承諾書，包括廣設公共化幼兒園、降低幼兒生師比、納入教師組織成為教師政策諮詢對象、支持公教團體進入軍公教待遇審議委員會、保障私校老師工作權等。

「過往合作經驗很重要！」張瓊方指出，爭取連任者包括第六選區陳學聖長期和全教總合作，致力推動給代理老師1年聘期等不公的全國性教師議題、光啟高中私校案也出力甚深，是優質教育立委，第五選區呂玉玲也長期合作、關心各級學校教育甚深，第一選區鄭運鵬積極爭取地方經費和校地。

其他立委參選人則推薦第三選區彭俊豪，當任議員積極爭取全桃園高中職以下教師明年1月1日施打公費疫苗，第二選區黃世杰則有法學專業，教師會拜會時其立法專業素質和想法提供具體建議、不打高砲。

張瓊方強調推薦不分藍綠，坦言部分參選人因過往合作經驗不夠積極、或是無具體成效，沒有貼近教師的心，經教師會和各級學校產業工會理監事討論後，決議不推薦、開放給會員自由選擇，強調升格以來教師會推薦的議員都順利當選，將透過教師會內部組織文宣系統，全力輔選推薦的參選人前進國會。

(中時 )