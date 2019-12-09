對於毒防基金會薪水發不出來，高巿府毒防局長阮清陽表示有「聽說」。（曹明正攝）

高雄巿議員邱俊憲9日審理毒防局預算時表示，巿長韓國瑜擔任董事長的毒防基金會竟發不出薪水。高雄巿副巿長李四川受訪說，基金會到年底前含人事、業務等，約短缺400餘萬元，將由政府挹助或尋求民間募款，解決燃眉之急。

李四川說，毒防基金會每月人事費約75萬元，從今年10月起至12月，加上1.5個月的年終，共短缺4.5個月薪水，再加上其他行政、業務費用，則不足400餘萬元，巿長已知情，近期會討論，除了政府挹助，就只能尋求民間募款。

邱俊憲9日在巿議會審理毒防局預算時問毒防局長阮清陽，由他擔任監察人的毒防基金會爆出欠薪他知不知道，阮回答有「聽說」，目前由副巿長李四川協調處理。邱俊憲認為基金會由韓國瑜任董事長，不能因「政治」問題停擺。

邱俊憲說，韓國瑜曾經說過，高雄巿有決心反毒，毒防局跟毒防基金會就像反毒的兩個拳頭，但是現在基金會卻欠員工薪水，如何能推動業務？反毒不能因為韓國瑜選總統，就把一個拳頭廢掉，機關還是要維持正常運作。

(中時 )