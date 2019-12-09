一名現年76歲的退休音樂教授班斯塔德（Gary P. Bangstad），雖然目前關在牢裡，卻企圖收買獄友開槍謀殺4人（包括前女友與其子），並要兇手事後把屍體丟去餵豬、餵鱷魚，因此被控教唆殺人罪。

班斯塔德入獄的大頭照。(摘自佛羅里達州MARION郡警局)

班斯塔德擁有博士學位，曾在大學任教，20世紀初期曾創辦讚美詩班，但近年多次惹上官非。2017年10月以來，因家暴、毆打他人、為了訂比薩而攻擊懷孕鄰居，以及違反緩刑條款等在獄中服刑。他的唱詩班老友表示，班斯塔德有躁鬱症，一旦停藥就會失控。

他的牢友10月向監獄主管報告，班斯塔德承諾給他4千塊美金和一輛車，去殺掉4個人，每人報酬1千美金。他交給對方一張紙條，上頭包括5人的位置，房屋的結構，4人的姓名，幹掉他們的方式，交代要把他們丟去餵豬餵鱷魚。

獄友轉述班斯塔德談話說，他曾想僱用其他囚犯殺人，但對方在動手前就自殺了。

班斯塔德後來向獄方坦承，自己盛怒之下的確曾殺人計畫，但仔細考慮後就冷靜下來。

(中時 )