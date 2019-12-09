CNBC報導，美股過去十年牛氣沖天，一直是投資人的最佳選擇，但多位華爾街投資者和策略師預料牛市即將轉向，看好2020年國際股市表現將超越美股。

標普500指數從2010年迄今漲逾180％，MSCI不計美國的全球指數ETF同期僅走升18％，同期新興市場的表現更是遜色，iShares MSCI新興市場指數僅上揚4％。

不過多位專家預期，明年國際股市將揚眉吐氣，歸因於股價具吸引力，全球央行因應全球成長疲軟而祭出更多刺激措施，也可望帶動經濟重振雄風。

BCA Research全球首席策略師貝瑞辛（Peter Berezin）表示，美國以外的股市表現低迷逾十年，現在應是占上風的時候。他強調，隨著全球成長再度加速、美元走疲、有利的股價水位，都應該支撐明年的海外股市走高。

標普500指數一再刷新高點，加上企業獲利逐年下滑，這使該指數的本益比已達20倍以上。反觀國際股市的本益比就相對低，截至上周五止，MSCI不計美國的全球指數ETF本益比約14.7倍。

貝瑞辛認為，中美貿易談判出現進展，舒緩貿易緊張，可助於帶動全球經濟成長加速以及國際股市走揚。

摩根士丹利首席美股策略師威爾森（Mike Wilson）即建議投資人2020年買進日股、韓股以及減持美股。

(工商 )