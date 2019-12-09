受惠太陽能EVA需求活絡、乙烯價格趨緩，台聚（1304）今年營運逆襲推升；目前EVA之太陽能佔比已達52％，熱熔膠、發泡級各佔27％、21％。台聚認為，第四季和明年可望持續樂觀，搭配明年EVA有兩套新增產能，擴大搶進大陸、東南亞商機。

台聚擁有4條高壓釜式產線，EVA/LDPE(低密度聚乙烯)年產能共計15萬噸，1套氣相法LLDPE(線型低密度聚乙烯)/HDPE(高密度聚乙烯)年產能共計13萬噸，EVA線產線涵蓋發泡級、熱熔膠級及太陽能級。

因應市場需求及利差條件，台聚今年前三季LDPE月產500噸，EVA月產1.2萬噸；HDPE前三季月產8,000噸、LLDPE月產600噸。

台聚協理吳銘宗表示，今年獲利以EVA為最大進補焦點，其中又以太陽能級佔比最大。今年EVA廠歲修及事故多，供應面偏緊，支撐價格走堅。且太陽能今年前三季需求暢旺，熱度可望延續至第四季，而台聚發展高性能及特殊應用之EVA產品陸續投產，增添營運利基。

今年全球太陽能裝置裝機量為125萬，相較先前預估提升，而大陸為近年EVA需求最大市場(自給率42％)，整體太陽能級EVA需求持續樂觀。台聚目前EVA外銷佔比，東南亞從去年13％提高至今年前三季的15％；大陸則由82％降至79％。

有鑑運動鞋/休閒鞋朝柔軟、高彈、舒適性發展趨勢，台聚朝發展高性能發泡級產品已陸續量產。熱熔膠級EVA則採小量多樣，符合發展策略，需求平穩。

台聚認為，北美頁岩氣下游PE新增產能陸續投產，導致PE面臨供過於求壓力，加上中美貿易戰影響，需留意進口料對內銷市場低價競銷狀況持續，預計明年PE恐會像今年一樣，相對辛苦，屬於較辛苦項目。

(工商 )