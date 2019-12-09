台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）11月營收1.82億元，年增33.32%，累計1~11月營收16.14億元，較去年同期成長3.52%。詩肯表示，上半年雖受大環境不佳衝擊，表現平平，但進入下半年後逐漸回溫，加上臨近農曆年，在家具汰舊換新需求刺激下，11月營收繼續成長。

詩肯今年5月併購新加坡當地第2大傢俱零售商「NOVA」，營收併入後逐月成長，台灣詩肯方面，則受到美中貿易戰與年金改革等外在因素影響，消費趨保守，在透過異業合作與新店開幕下綜效逐步發酵，亦樂觀看待全年回到成長軌道。

詩肯目前共有詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3個品牌，11月於北市內湖開出首家品牌旗艦店，營運至今表現超乎預期，累計全台三品牌128家店規模；詩肯表示，詩肯居家將是下一個成長動能，也是展店主力，而詩肯柚木進入品牌成熟期，將進一步優化，詩肯睡眠精品則積極專攻百貨專櫃，目前已經有多家百貨商場洽談中，明年大選結束後，預期台灣進入穩定期，有望增添營運助力。

此外近期將與台南文化局攜手，在台南文化園區舉辦特展，運用台南總督府的空間呈現文創與居家結合新價值，未來還會持續與特殊單位、建築物合作，以特展的形式進行品牌重塑。

(工商 )