屏東縣政府為了拓展國際與國內市場，透過家樂福企業社會責任契機，與家樂福共同合作，協助強化產業的國內通路，於家樂福賣場內設置可可產品專區，顯現屏東在地的可可農友及可可業者的產業實力。

家樂福於9日選在台北內湖店舉辦巧克力大賞記者會，縣長潘孟安也特別蒞臨現場為屏東可可業者加油打氣，他表示，對於縣府與家樂福的合作將除了提升國內市場通路外，也讓屏東優良的農產品更能貼近民眾的生活。

這次的合作活動，邀請屏東在地5家獲得世界巧克力大賽獎項的廠商：福灣、曾志元、小雨果、JL以及TC巧鋪，在家樂福內提供優質可可及其他農產品展售，除了讓在地小農有產品展售的行銷管道，亦提供可可展現的舞台，也讓各地喜愛巧克力的民眾了解屏東可可的魅力，沉迷「屏東可可．台灣巧克力」的浪漫風味。

近期縣內可可業者遭中國不肖業者冒用圖片，販售來自中國的巧克力，縣府也請警方全力協助調查以及消保官提供法律諮詢，保障業者與消費者的權益，而家樂福的通路無疑提供消費者一個安全的購物方式。屏東縣政府及家樂福透過這次的合作促進了產業的提升與創新，保障在地優質小農，並將屏東好物介紹給廣大的消費者們，讓更多人認識來自屏東的優質農產品。

縣政府自2014年起便將可可列為潛力發展產業，辦理相關的培力計畫，進行產業加工、行銷及品牌形塑的一系列課程，協助產業六級化的模式整合。今年9月，世界巧克力大賽亞太區競賽於屏東舉辦，在地的業者就拿下超過50面獎牌，於10月的世界可可豆競賽拿下前20與前50的兩項殊榮，更在11月瓜地馬拉的世界巧克力大賽決賽頒獎典禮中，一舉抱回7金25銀6銅的好成績，讓屏東可可成功與國際接軌。

(工商 )