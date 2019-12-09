富達國際基金經理人廖婉菁表示，貨幣與財政政策雙利多，加上2020年美國將進行大選，美國總統川普料會設法刺激投資氣氛，支撐經濟成長，將有利風險性資產。因此，亞債在2020年仍具投資潛力。

廖婉菁表示，為應對中美貿易戰帶來的不確定性，今年以來美國聯準會已3度降息，同時表明會以經濟數據決定未來利率的走向。富達國際相信不論美國本土，還是全球經濟情況，均會讓聯準會保持鴿派。投資者必須注意經濟形勢發展，目前的環境可望為投資級別債券注入動力，而亞洲投資級別債券更被看好。

廖婉菁說，各國央行包括美國、歐元區、日本、大陸等今年紛紛啟動降息周期，以支撐經濟成長。而下半年，多個亞洲國家的寬鬆政策也從貨幣政策為主擴展至財政政策。當中包括印度削減企業稅、南韓推出擴張性預算方案及泰國的刺激經濟措施等。另外，亞洲主要各國債務佔國內生產總值比率仍處於可控制範圍，也比歐美國家為低，所以富達國際認為部份亞洲國家仍然有足夠的行動空間於2020年推出更多財政政策，為亞洲債券注入動力。

廖婉菁表示，亞洲債券投資包括亞洲各國家和行業的債券，涵蓋企業債、主權債及半政府債等，從收益方面看，亞洲債券一般較同類型成熟市場債券為高。再者，大陸經濟增長加速下滑，預料大陸政府會推出更多相應刺激經濟措施以穩定經濟。而2020年美國將進行大選，總統川普料會設法刺激投資氣氛，支撐經濟成長，這將有利風險性資產。整體而言亞洲債券仍具投資潛力。

亞洲投資級別債券基本面大致穩定。廖婉菁說，過去15年，亞洲國家的評級持續上升如印尼及菲律賓的評級在今年度再次被提升。另一方面，技術面亦有支撐力道。由年初至今，亞洲投資級別債券市場主要資金流向，出現超過60億美元淨流入，反映市場對於具防禦性的投資級別債券需求殷切。最後，亞洲投資級別債券過去5年的年度化波幅為3％，顯著低於亞洲股票，而亞洲債券過去5年的風險調整後回報亦較歐美同類資產為佳。

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