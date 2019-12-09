吳青峰的「太空備忘記」演唱會6日在上海開唱，他事前錄製「演唱會觀賞守則」VCR，要求觀眾在表演時不要拍照錄影：「人在做，青峰在看。」他解釋：「大家平時看見什麼都要拍，你覺得可以，其實不是這樣，我不想自己的心血被複製，如果你的生活也被別人拷貝了，你會是什麼感覺？今天我就在這裡，希望你們感受每一首作品，學會聆聽，玩的開心！」

吳青峰6日在上海舉辦演唱會。（環球提供）

吳青峰2天演出吸引超過三萬名觀眾欣賞，看到歌迷們不管聽哪首歌都主動打開手機燈，他感動地說：「好俗哦。以後不要亂打手機燈，不然我的燈光老師會哭。」全場大喊：「沒有你我們才會哭呢。」吳青峰聽聞搞笑反駁：「沒有我你就哭？那你的人生也太難熬了吧，你們也太脆弱了吧？要習慣沒有我的日子啊，我總會消失嘛，別管我去幹嘛！」

來到上海開唱，蘇打綠的電吉他手家凱繼續力挺擔任嘉賓，二人合作再顯默契，吳青峰說：「沒想到家凱會成為自己音樂道路上最重要的人。」忙於巡演之餘，吳青峰仍不眠不休和團隊討論明年台北小巨蛋演出，相當重視且期待。

吳青峰6日在上海舉辦演唱會。（環球提供）

吳青峰6日在上海舉辦演唱會。（環球提供）

(中時 )