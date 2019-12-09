台南市政府經濟發展局9日舉行年終記者會宣布，台南市政府以南科、沙崙智慧綠能科學城為核心，帶動衛星產業及台商回流投資設廠，加上台積電的3奈米、5奈米廠，一整年總投資額超過1兆6000億，成績斐然，未來也將持續建構優質投資環境，整合產官學研資源，協助新興產業發展及傳統產業升級轉型。

經發局長郭阿梅指出，透過單一窗口專人專案的一站式整合服務、市府跨局處投資會報協助排除障礙，成立投資諮詢委員會整合多方資源，加上南市促進科技與新創產業發展自治條例的補助誘因，截至今年11月底，共吸引25件台商回流案、招商總件數295件，已進行及進行中的案件數近3000件，投資持續升溫。

全台第一個汙水零排放的新吉工業區開發完成後，與周邊南科、樹谷、永康科技工業區形成高科技產業聚落效應，可望創造近萬工作機會，並改善老舊工業區生產環境，讓產業再升級；在鼓勵創新研發上，已輔導47家新創團隊，並輔導其中18家成立公司，多項產品商品化，創造逾4億元產值，今年度SBIR結案64件數全台第一，獲得的補助金額超過5500萬元。

另外在推廣綠能方面，原定2021年達標的1GW太陽光電已經提前達標，知名企業Google購買台南綠電，成為亞洲首宗綠電交易，也宣布將在台南設立資料中心，今年也擴大啟動「陽光電城2.0計畫」，希望2022年能達成2GW太陽光電設置量的目標。

(中時 )