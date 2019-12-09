所有人都希望自己的孩子能夠聰明伶俐，不過其實智商也受到基因影響，而且是取決於媽媽的基因，不過媽媽也不必壓力太大，研究人員強調，遺傳並不是影響智商的唯一決定因素，大概只有40～60%和遺傳有關，其他則來自環境因素。

研究人員發現，X染色體帶有智商基因，由於女性有兩個X染色體，男性只有一個，因此孩子的智商基因較有可能來自母親，且遺傳自父親的高等認知功能的基因則可能會自動停用。

被歸類為「條件基因」（conditioned genes）的基因中，有些是必須來自母親遺傳才能運作，如果相同基因從父親遺傳，則無法作用，而智商就是其中一種必須來自母親才能運作的基因。

科學家透過老鼠實驗也發現，在主要控制推理、思考、語言等重要認知功能的大腦皮層中，也發現了母親基因的細胞，但卻找不到父親基因的細胞。父親基因的細胞多出現在涉及性、食物、侵略等邊緣系統內。

研究人員也將老鼠實驗的推論實證在人類身上，採用更人性的方法來探索智商，他們從1994年開始，共訪問了12686位14～22歲的年輕人，發現智商的確受母親基因影響。當然，後天的教育、營養等也會影響智力發展，在智商測試中，生活在安全、有愛、營養充足家庭的小孩往往比那些生活在衝突環境、營養不良的孩子相比能拿到更高分數。

媽媽在遺傳和後天養成上都對孩子具有很大的影響力。（圖片來源：pixabay）

除了基因影響外，母親對於孩子而言仍扮演重要角色。華盛頓大學研究發現，母親和孩子的情感連結是大腦發育過程中重要的因素，研究人員費時7年觀察，發現有母親情感支持及智力需求被滿足的小孩，在13歲時的海馬迴（hippocampus）比沒有母親陪伴的小孩大10%。

海馬迴是控制關聯記憶、學習、壓力回應的區域，人每天接收到許多訊息、產生許多新的經驗，會進入大腦皮質各區初步整理後，再集中到海馬迴，形成短期記憶，再經整理、取捨，送回大腦皮質，變成長期記憶。美國舊金山加州大學的研究報告更顯示，人們在約13歲時，海馬迴區域似乎就會停止製造神經細胞，由此更可看出母親對於孩子的影響力有多大。

若是和母親關係緊密能讓孩子更有安全感，使他們勇於探索世界，並有信心解決問題，尤其是負責任、細心的母親傾向於幫助孩子解決問題，也有助於孩子發揮潛能。

(中時電子報)