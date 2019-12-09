在三星、華為、小米、OPPO等Android系統的5G手機都已陸續推出上市之際，但市場觀察家仍看好可能要到明年下半年才會推出iPhone 5G手機的蘋果，將會大勝這些早出的Android 5G手機，關鍵的原因在台積電5奈米製程將會在明年上半年同步成熟。

摩爾定律是指積體電路中的電晶體數約每18個月都會增加一倍。晶片內更多的電晶體可以提高其性能，並提高能源效率。目前，旗艦手機應用處理器（AP），例如高通Snapdragon 855和Apple A13 Bionic，是由台積電（TSMC）使用7奈米技術生產的。如果要比較的話，使用7奈米製造華為的麒麟990 SoC，此5G晶片版本內包含超過103億個電晶體。明年的5奈米晶片每平方毫米將擁有1.713億個電晶體。

台積電肯定會受益於向明年即將開始高速成長的5G時代。台積電運營資深副總王建光表示，該晶圓廠有望在2020年上半年開始生產5奈米晶片。這意味著，為2020年iPhone的核心處理器的A14 Bionic SoC將採用5奈米生產。可以使明年上市的iPhone機型，會比在2020年的Android旗艦手機上性能上更領先。

而且根據Digitimes雜誌的預測，摩爾定律將繼續有效，在2022年時，台積電將開始量生3奈米的晶片。雖然三星也有類似的奈米的設計圖，但其晶片的密度將低於台積電。這意味著後者的3奈米晶片將比競爭對手的3奈米晶片封裝更多的電晶體。

(中時電子報)