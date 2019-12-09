倫元投顧分析師陳學進表示，台股9日呈現開高震盪走揚，終場上漲51.13點，漲幅0.44％，收在11,660.77點，櫃買指數亦同步收紅，終場走揚0.2點，漲幅0.14％，以146.62點作收。

三大法人方面，外資續買41.95億元，投信續賣2.28億元，自營商續買21.73億元，外資於台指期貨市場上則持續加碼買進513口多單，累計淨多單部位為51,767口，心態呈現偏多不變。

雖然中美貿易第一階段協議尚未完成簽署前，將持續牽動市場敏感神經與追價意願，特別是15日為新一輪加徵關稅的起徵日，是否如期實施或再度推遲，備受市場矚目。

以台股上周順勢拉回洗盤，回測11,457點後，再到9日大漲續創11,678點波段新高觀察，顯現外部非經濟性利空僅為短暫干擾，並非股市長期漲跌的關鍵因素，尤其主計總處上修台灣全年經濟成長率估值達2.64％，2020年更上看2.72％，優於預期，整體經濟穩步攀升將有助於支撐台股表現。

此外，目前不論經濟面、資金面及籌碼面均處於多頭進攻的有利位置點，後市行情並不悲觀，反而市場若遇利空而出現恐慌性下殺時，往往會是一個低接撿便宜的好機會。

個股方面，本周納入投資組合的安鈦克，受惠蘋果新機銷售優於預期，加上2020年新品齊發，零組件需求增溫，配合各類均線多頭排列，以及業內法人力挺偏多不變，後市只要量價不失控，股價有望續漲再創新高。

9日台積電及聯發科等權值股表現持穩，股王大立光及被動元件國巨大漲再創新高外，CMOS影像感測器(CIS)業者原相、IP矽智財業者力旺、探針卡暨LED設備廠旺矽、網通股璟德、電源供應器業者安鈦克、連接器廠宣德及面板雙虎友達、群創等個股同樣皆攜手強彈。

(工商 )