運達投顧分析師洪任浚指出，目前尚有不少個股股價處於相對低檔區，尤其是景氣循環股，雖然現階段的營收及獲利仍呈現衰退，然一旦中美兩國邁入最後和談階段，基本面也會快速從谷底反彈，後續值得多加留意。個股方面，本周納入投資組合的國巨，被動元件庫存去化優於預期，激勵股價表態。

他表示，中美貿易戰步入和緩狀態，中國準備對美國產品展開關稅排除工作，讓美國的大豆與豬肉能夠進入中國市場，這對美國總統川普來說是一項大讓步，主因貿易戰的初期，中國即是針對美國農業州展開攻擊，而這些州都是川普的大票倉，中國願意讓步，美國態度也有機會軟化，雙方和談的可能性將連帶提高。

從經濟數據來看，美國失業率並未受貿易戰衝擊而上升，反倒創下貿易戰以來的新低點，因此全球未見系統性風險，只有區域間的問題，而台灣在中美間靈活穿梭，也展現出中小企業的韌性，對台股的未來無需過度悲觀，只要買點正確，勝率至少可拉高一半以上。

美國經濟數據亮眼，美國聯準會（Fed）也在降息階段，市場資金量能充沛，連帶拉升投資市場的本益比，尤其是長期維持穩健報酬的標的，更能吸引法人資金轉入，而這也是護國神企台積電（2330）股價能持續創高的原因之一。

(工商 )