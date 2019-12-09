華冠投顧分析師吳官隆指出，上周表現出色的矽晶圓與被動元件廠，以及理應上演補漲的散熱模組廠，10日都必須重啟攻勢，才有利於台股多頭火焰續燃。

他表示，上周國際情勢較為混亂，主要圍繞在美中貿易議題間拉扯，所幸非農就業數據不俗，帶動美股四大指數6日止穩。不過，市場也開始擔憂，美國總統川普對中國態度是否因此轉趨強硬。

台股9日許多電子股走勢亮眼，多與面板、光學鏡頭及記憶體相關，至於5G概念股表現也不賴，整體而言，大盤理論上將是延續反彈的一周。反觀上櫃指數，上周一碰到季線後立即收的長下影線，會是相當重要的定海神針，目前已成功由中小型股來穩住盤勢。

個股方面，本周納入投資組合的玉晶光，9日帶量突破60日均線的反壓約435元，也連帶將技術指標的KD拉升至59位置，10日若能再小漲，多頭氣勢可望延續，而前波壓力區位於470元附近，端看本周能否直接站上。

(工商 )