朱立倫拜會馬英九，會後聯訪

國民黨總統候選人韓國瑜昨天宣布前黨主席朱立倫擔任全國聯合競選總部主委，朱立倫今天馬上以「主委」身分動起來，除拜會前主席吳伯雄、馬英九，及致電洪秀柱等前黨主席，邀請擔任競總榮譽主委，同時向蔡英文總統叫陣，主張兩場總統、一場副總統候選人的慣例不應改變，大家比政策才是正途，也希望不要再有負面選戰。

朱立倫傍晚離開馬英九辦公室時說，他邀請馬前總統當全國聯合競選總部榮譽主委，馬欣然接受，也說要團結全國一切力量；他稍早拜會吳伯雄、致電洪秀柱兩位前主席，都願擔任榮譽主委，至於連戰前主席已是韓國瑜後援總會總會長，明天他要拜訪吳敦義主席，討論黨部與全國總部二合一，發揮最大戰力。

朱說，他也與馬英九談到，過去總統選舉都有兩場總統、一場副總統辯論的慣例，蔡總統不要改變這麼好的慣例，讓政策及真理越辯越明，同時也要結合15縣市長基層力量，也讓新生代議員發揮戰力，也結合年輕世代的議員團結在一起。

談到擔任主委後，有何新策略。朱立倫說，只能說盡最大努力，在這段過程爭取最多朋友、減少更多敵人，以爭取更多支持，這就是他要努力的，因此他也與馬討論要到各地分進合擊，若在地方有需溝通化解的，會儘量去溝通化解；也希望每位立委候選人匯集起來，結合縣市長及議員，在聯合競選之下發揮最大的戰力。

有關立委陳宜民推外交部女警一事，朱立倫說，陳委員前天、昨天在臉書都有道歉文，他尊重陳委員在臉書道歉，最重要是誠摯表達道歉。至於文傳會下午發聲明，形容女警是「怪阿姨」，朱立倫強調，我們要表達誠摯道歉，不要橫生枝節。

對於辯論如何加分？朱立倫說，大家非常關心的是國家的未來，包括整個國際情勢、兩岸關係、社福環保、公共建設等，都希望透過真正的辯論來討論，因此兩場總統大選辯論、一場副總統辯論一定要舉辦，相信媒體也能依過去慣例來舉辦辯論。

至於韓遭遇不雅合成照攻擊，朱立倫說，台灣選舉的負面選戰已經夠了，抹黑抹黃各種造謠都不必了，剩一個月大家最後衝刺，各自提出好政策在地方爭取支持才是正途，不要再搞這類負面選舉，不只總統大選，各地立委選舉都不要再有這樣的事。

朱立倫拜會吳伯雄，邀吳擔任韓全國競總榮譽主委。（朱立倫辦公室提供）

(中時 )