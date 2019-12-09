獲文化部電視節目補助的電視電影《追兇500天》日前開鏡，今天（12月9日）正式官宣主創陣容。該片為「七十六号原子」投資的第三號作品，預計2020年第2季上映。這部新作品是金鐘編劇蔡怡芬與第56屆金馬獎最大贏家《陽光普照》的副導演王盼雲聯手的首部劇情長片導演處女作，攝影師趙冠衡、主角莫子儀、小薰、高山峰、程予希、柯朋宇、胡廣雯等人也曾分別獲得金鐘獎、台北電影節、金穗獎肯定，堪稱「含金量」破表。

該片描述婚姻狀況陷入膠著的警探阿強，藉著偵辦一起殺人事件的過程，在面對家庭與職場的心境都產生巨大的轉變，進而發現即使是犯罪者的行為都是源自於「愛」，也因而獲得自省。首次擔任導演的蔡怡芬表示：「主角原本是中年婦女，最後才改成男性警探，我想透過這個故事傳達對『愛』的學習！」蔡怡芬今年7月剛與莫子儀合作完電影短片，不諱言莫子儀就是飾演警探「阿強」的不二人選：「小莫演戲精準內斂，而且天生帶著幽鬱氣質及神經質，完全符合故事中細膩、瘋狂到、鑽牛角尖且具毀滅性的警探角色，根本就是名符其實的『黑暗王子』！」對自我要求極高的莫子儀，也為角色私下找導演談過不下30次，對劇本中每個細節都不放過，讓蔡怡芬忍不住讚美：「找到小莫這樣的好演員，真的是當導演最大的幸福呢！」

程予希（左）在《追兇500天》與莫子儀扮演警察搭檔，一起辦案。（七十六号原子提供）

女主角黃瀞怡（小薰）飾演經營咖啡廳且長期忍受丈夫家暴的女主角「美茹」，因捲入丈夫遭謀殺案件，而開始揭露她不為人知的秘密與痛苦煎熬，可謂是個多層次且有大量心理戲的角色。

為了挑戰「美茹」這個高難度的角色，小薰觀摩了義大利女星莫尼卡貝魯奇主演的電影《真愛伴我行》及大衛芬奇導演的電影《控制》外，還看了美國女權主義者萊斯利摩根（Leslie Morgan Steiner）以「為什麼家暴受害者不離開」的演講影片，她亦笑說：「我主動跟導演提議要素顏演出，所以從兩個星期前開始停止保養做臉，就是為了讓自己從內到外都完全符合女主角的形象。」

過去在戲劇作品中大多以甜美形象示人的程予希，在《追兇500天》中飾演與莫子儀搭檔的女警「K」，不但為戲剪短頭髮、學抽菸，還被導演要求得成為外八字走路的「女漢子」，但程予希既緊張又興奮地表示：「能和莫哥演對手戲，是我夢寐以求許久的事，我完全不怕破壞形象，也特別感謝導演發掘我另一面，相信我可以勝任這個角色！」

(旺報 )