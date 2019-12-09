館內擁有亮麗的城堡外型與廣大挑高的空間。（張晉銘攝）

館內以綠野仙蹤的童話故事為設計主題。（張晉銘攝）

草屯鎮僑光國小圖書館獲得教育部230萬的空間改建經費，讓圖書館再次升級，典藏書籍增至2萬4千多本，校方於9日為共讀站舉辦揭牌儀式，全校師生更一起投票命名為「閱光之城」，並邀請書法家李穀摩大師題名， 希望持續培養與豐富學生的閱讀風氣。

揭牌典禮先由校內的直笛團、武術團和戰鼓表演為活動暖場，包含鎮內的中小學校長、民意代表和18度C文化基金會董事長茆晉詳皆到場祝賀。

僑光國小校長侯靖男說， 校方圖書館於104年獲得教育部的改善經費，再加上本次挹注，前後獲得經費已達500多萬元，堪稱南投國中小之最，一直以來校方非常重視閱讀，並且曾經獲得閱讀磐石獎。

侯靖男說，現在最新的圖書館以綠野仙蹤的童話故事為設計主題，還有亮麗的城堡外型與廣大挑高的空間，希望培養學生追求創新、智慧、熱枕與勇氣等特質；另外，校方獲補助購買50萬元的新書，典藏書籍達到2萬4千多本，讓小朋友學習更多的課外讀物。

茆晉詳說，閱讀是成長過程中最棒的基礎，期待透過更多閱讀，能讓小朋友未來的人生，充滿更多的自信和學習方向。

校內學生帶來戰鼓表演作為開場。（張晉銘攝）

校內武術團帶來開場表演。（張晉銘攝）

校內的直笛團為活動暖場。（張晉銘攝）

(中時 )