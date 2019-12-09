有句話說「生命誠可貴」，一名犯下強姦最的男子，在聽到自己被判30年監禁後立刻服下了不明藥物，意圖輕生，隨後他在警方監控下被送到醫院接受救治。據悉，警方目前正在調查藥物的來源。

據英國《獨立報》報導，一名法國45歲男子，因涉嫌於2002年綁架、強姦並謀殺一名為女孩子接受法庭審判。巴爾東在庭審中因綁架、強姦以及非法拘禁致死等罪名被判處30年監禁，但其謀殺罪名沒有成立。

據稱，巴爾東在聽到審判結果後的幾秒鐘之內便吞下了不明藥物，但藥物的來源仍然不明確。巴爾東的律師則指出他選擇輕生是絕望之舉，而且巴爾東此前就表現出輕生傾向，並曾表示「不想再回到監獄」。

受害女子的父親稱，他的妻子在女兒去世不久後也選擇了輕生，另外兩個孩子也在一場車禍中喪生。他表示：「正義終於得到伸張了。明天我要去墓地去看我的妻子和女兒，告訴她們我從此問心無愧。」

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(中時電子報)