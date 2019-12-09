國民黨總統候選人韓國瑜，今（9）日到中選會抽出2號籤，下午就在臉書號召老中青力挺，表示「2020選2號」、「大家一條心！」韓粉也馬上動員力挺。

韓國瑜下午在臉書提到自己常說的「二支穿雲箭，台灣安全、人民有錢！」希望大家能正視台灣困境，靠著這兩隻箭蒸蒸日上，也給他一個機會，「記得在2020選2號，翻轉台灣！」更提出「長照政策」、「生育政策」、「創業政策」，拉攏老中青支持，喊話「國瑜善政在這裡牽手為人民、大家一條心！」

韓粉分享模擬選票。（圖／翻攝臉書）

韓粉也留言力挺，表示「國政（韓國瑜、張善政）領航 台灣起飛」、「唯一支持登記2號總統候選人韓國瑜」、「票投2號中間的。不偏不倚。走中庸之道。」

另外，也有不少人貼出模擬選票，表明支持韓國瑜的決心。還有人拿出蔡英文、賴清德比YA手勢的照片，在旁邊加上惡搞標語「2020總統選2號」、「請大家投給2號韓國瑜」。抽籤結果才剛出爐就在網路引發熱議，可見大家對於選舉動態都相當關注。

(中時電子報)