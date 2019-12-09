中華開發金控（9日）公布11月自結獲利利6.41億元。開發金控發言人張立荃表示，外資持續買超推升11月份台股指數動能，雖然因擔憂中美貿易談判生變致漲幅收斂，然而，穩健的金融市場仍帶動證券及金融操作等業務獲利動能，今年前11個月累計稅後獲利117.65億元，相較去年同期大幅成長約48％；每股盈餘0.81元。

子公司凱基銀行主要業務維持穩定獲利，包含淨利差、手收及金融交易皆有貢獻，11月稅後獲利3.12億元，累計稅後獲利33.39億元。

另外，本月台股成交量雖較前月略為下滑，整體走勢受到外資買超帶動，收盤指數較上月上漲，經紀、債券等業務皆有獲利貢獻，加上來自承銷部位收益挹注，子公司凱基證券11月份稅後獲利5.25億元，累計稅後獲利54.91億元。中華開發資本因獲利動能持續因投資部位評價壓抑，11月稅後虧損0.42億元，累計前11個月稅後獲利19.17億元。 中國人壽11月稅後獲利2.24億元，累計稅後獲利141億元。

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