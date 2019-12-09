富邦金控9日晚間公布2019年11月自結稅後淨利24億元，較去年同期大幅成長291％。累計今年前11月稅後淨利585億元，較去年同期成長10％，每股盈餘(EPS)為5.46元。

子公司富邦人壽2019年11月稅後淨利為6.57億元，投資表現穩健。初年度保費收入（First Year Premium）持續領先同業，今年前11月達1,932億元，較去年同期成長11％；總保費收入（Total Premium）為5,400億元，較去年同期成長10％。富邦人壽累計前11月稅後淨利281億元。

台北富邦銀行2019年11月稅後淨利9.24億元，淨利息收益維持穩健。累計前11月稅後淨利195億元，較去年同期成長9％。富邦產險2019年11月稅後淨利4.08億元，較去年同期強勁成長1960％，主要受惠較佳的投資績效。累計前11月稅後淨利41億元，較去年同期成長9％，承保業務及投資績效表現亮眼，簽單保費收入較去年同期成長9％。

富邦證券2019年11月稅後淨利1.39億元，較去年同期大幅成長632％，主要反映資本市場活動及經紀業務的收益成長。累計前11月稅後淨利為28億元，較去年同期成長35％。

(工商 )

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