被視為大陸新巨無霸級企業的國家石油天然氣管網公司9日成立，凸顯大陸深化油氣體制改革邁出的新步伐。大陸國家管網公司成立後，將實現管輸和生產、銷售分開，以及向第三方廠商公平開放，有利促進市場競爭，並促進管網「全國一張網」，統籌營運油氣幹線管網，有利減少重複投資和資源浪費。

從民生角度來看，成立國家管網公司具體對油氣價格有何影響？根據新華社引述國家管網公司有關人士表示，國家管網公司成立後，可推動上游油氣資源多主體、多管道供應、中間統一管網高效集輸、下游銷售市場充分競爭的油氣市場體系，有助於形成市場化油氣價格機制，進而讓油價與氣價更為合理。

所謂國家管網公司的主要職責是負責全大陸的油氣幹線管道、部分儲氣調峰設施的投資建設，以及原油、成品油、天然氣的管道輸送，並統一全國油氣幹線管網運行調度，實現基礎設施向所有符合條件的用戶公平開放等。

(旺報 )