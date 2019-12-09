台中市升格為直轄市後，房市推案板塊變化，「大台中房市交易動態資訊平台」統計2011年至2019年11月為止，長期以來台中主力推案區域前3名為北屯區、西屯區以及南屯區，太平區與大里區緊追在後，建案也出現戶戶上億的豪宅，和1字頭親民房價，顯示預售屋完工之後，新成屋的主力戰區同步形成。

「大台中房市交易動態資訊平台」依地政機關資料統計，台中市今年第3季買賣登記棟數為1萬1031棟，季增2.6％、年增17.9％，進一步觀察各行政區買賣登記棟數，與上一季相比，以北屯區量增最多，其次為北區，整體建物買賣交易仍以住宅大樓及透天厝產品為主。

近來台商回流加上中美貿易大戰，台商成為豪宅大買家，位在府會園道1號燙金門牌的建案，戶戶上億的豪宅標配廚具高達1000多萬，一套廚具還比一間房子貴，有台商大手筆以5億買3戶，另有1戶高達3億的樓中樓，2戶特殊戶共6億，被2名台商一口氣買走。

房價高漲，在台中市還有1字頭房價？建商在北屯區掀起推案潮，有指標建商近年來在大10期建案總戶數近8000戶，主打1字頭房價，曾創下平均單日成交破8000萬的銷售量，在外圍蛋白區小坪數產品催買氣。

(中時 )