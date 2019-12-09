瑞典電信設備商愛立信近日承認在大陸、越南等五國行賄，將支付10億（美元，下同）和美國達成和解。據了解，美國不斷對華為加大制裁，外媒紛紛表示，華為的困境對愛立信和諾基亞來說是個巨大機會，不過，從目前愛立信表現來看，該公司不僅沒有抓住機會，反而跌了個跤，華為依舊領先。

《中國基金報》報導，美國司法部7日公布文件顯示，自2000年至2016年間，愛立信在大陸、越南、印尼、科威特和吉布地的商業行為涉嫌違反美國《反海外腐敗法（FCPA）》，該公司透過第三方向他國政府官員行賄，並偽造帳簿，以此保持業務增長。

愛立信7日承認，該公司在近17年來於多國存在行賄行為，為此已與美國檢方達成和解，將向美國交付超過10億元的和解金。

值得注意的是，隨著美國加大對華為的壓制力度，外媒曾紛紛表示華為的困境對愛立信和諾基亞來說，是遇到了「撿漏5G合約」的機遇，而愛立信也一直堅持在5G網路的投入以及與華為的比拼。

不過，愛立信在5G競爭上可能心有餘而力不足。其第三季財報顯示，淨虧損達7.11億元，網路設備業務銷售額年增長僅9％，此外，愛立信宣布將在瑞典以外地區取消多達2萬5千個工作崗位，以控制營運費用，如今雪上加霜，還要繳交10億元罰款。

反觀華為財報，截至今年第三季，華為實現銷售收入6108億人民幣，年增長24.4％；淨利潤531億人民幣，淨利潤率8.7％，同時，第三季該公司已和全球領先營運商簽定了逾60個5G商用合約，而且華為去年有近19萬名員工，持續以不斷增長的速度招募人才，顯然是在競爭中保持領先地位。

(旺報 )