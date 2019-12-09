台中市垃圾平均含有22％生廚餘，環保局為能減少垃圾量，提高生廚餘再利用率，打造外埔綠能生態園區，首創生廚餘厭氧發電技術，推動全市家戶生廚餘回收，上市業者山林水的子公司「禾山林綠能」，負責建置外埔綠能生態園區，力拼2020年中營運發電，預估每年可發電3377萬度，提供台中市1萬戶居民使用，成為全台最先進的廚餘生質能電廠。

山林水總經理廖宗銘指出，外埔綠能生態園區將當地被視為鄰避的堆肥場活化再利用，打造全國最大的綠能發電廠，運用廚餘厭氧與稻桿氣化發電雙核心綠能技術，將生廚餘及稻桿加以利用，實現循環經濟。

外埔綠能生態園區總投資額6.35億元，今年7月試營運，完成建置生廚餘處理及稻稈處理設備及操作系統，是全台第一座同時擁有「廚餘厭氧發電」及「稻稈氣化發電」雙核心技術的綠能園區，每年生廚餘處理量能至少5.4萬公噸，預估每年能發電3377萬度，供應1萬戶居民使用的電力。

環保局長吳志超表示，為提高生廚餘回收量，市府積極加強生、熟廚餘分類宣導，每月定期召開生廚餘收運會議，包括訂定目標值、收運缺失檢討、鼓勵清潔隊主動協助民眾廚餘分類等，發現全市垃圾中生廚餘比例由23.5％降至20.5％，代表每月已從垃圾中回收近1100公噸的生廚餘再利用。

(中時 )