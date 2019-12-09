宜蘭綠舞2020年菜「燦春瑞年醬燒豬」，每份價格為888＋10％ 。圖：綠舞提供

歲末年終，喜迎2020金鼠年，不想費心張羅年菜嗎？宜蘭綠舞國際觀光飯店推出新春經典年菜外帶，高CP值的兩道佳餚單道不到千元，提供宜蘭一帶貴賓飯店年菜新選擇，為新春伊始開啟好兆頭！

宜蘭綠舞2020年春節五星年菜，主廚以細膩考究的功夫手藝，為宜蘭賓客帶來年菜外帶新選擇。經典廣東菜「橙香東江鹽焗金雞」嚴選3斤重的土雞，用大豆蔻、紅蔥頭、老薑等特製香料以獨特比例醃製一天入味，蒸熟後抹醬烘烤上色，保留雞肉鮮嫩多汁的口感，雞香清醇，帶有淡淡香氣，爽口多汁的口感讓人吮指回味。

「燦春瑞年醬燒豬」選用肥瘦相間的豬腹脇，以冰糖、醬油膏、桂皮燉煮三小時入味，配上特製榨菜及清爽黃瓜，一同夾入黃金割包中，入口即化、軟嫩Q彈的滋味在口中併發開來，最是傳統懷舊好滋味。兩款年菜於2019年12月10日(二)至2020年1月17日(五)開放預訂，需於提貨前3天預訂，取貨時間為2020年1月13日(一) 至2020年1月24日(五)，價格各為每份888 ＋10％ ，限量各30份、售完為止。

詳細內容可至綠舞官網：www.dwsresort.com.tw 及年菜預訂專線：(03)-9603808轉2501。

(工商 )