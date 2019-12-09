中和羊毛(1439)與牛仔褲大廠如興（4414），9日公告，明天將暫時停牌；市場推測，可能和併購案有關。雙方可能聯手併購其他企業。或，基於「1加1」大於2的基礎下，為求最大效益，雙方進行合併。

如興是在2018年的2月，宣布砸下 約15億元，購併老字號上市紡織股中和羊毛逾53.41％的股權。

當時，如興董事長陳仕修對外表示，未來將透過分工，讓如興、中和在紡織產業上、下游各自發揮，且如興也將繼續積極尋覓其他合適的購併標的，以擴大規模。

如興是在2017年，併購大陸玖地集團，一舉躍升全球最大牛仔褲代工廠。之後。陳仕修果真進行了擴大規模的持續併購。如興在2019年的2月，再砸下4,800萬美元（約新台幣14.4億元），取得美國牛仔通路服務商NanjingUSA 52.8%股權。

由於在中美貿戰之後，全球品牌服飾、也包括全球牛仔褲大廠LEVI,S，為降低成本，縮短交期，快速反映市場，紛紛縮短供應商、進行集中化採購等策略，來提升競爭力，因此，國內的紡織廠也進行了擴大營業規模、創造上中下游一條龍式的供應鏈，以爭取品牌服飾更多的訂單量。

市場認為，基於服飾廠的下單新趨勢，有可能讓如興這次聯手中和羊毛，對上游或下游，合作併購其他紡織企業。

或者，為整合一條龍的供應鏈、降低生產及營運成本，如興與自家的中和羊毛，進行合併，以提升整個集團的競爭力及爭取更多全球品牌服飾廠的訂單認同。

(工商 )