人民幣兌美元在岸價（CNY）9日收跌63點，跌破7.04。

人民幣兌美元在岸價收報7.0403，較上日（6日）下午4時30分收報7.0340，跌63點或0.09％；較6日晚上11時30分最後成交價7.035走弱53點。

離岸價（CNH）早段亦曾失守7.04，低見7.0415，其後跌幅收窄。19：10，離岸價報7.0362，在岸價報7.0395。

官方今日開出的中間價報7.0405，較上周五（6日）跌22點或0.03％。

交易員稱，新一輪加徵關稅日期日漸臨近，中美貿易談判仍缺乏實質性進展，市場觀望情緒濃厚；在明確利好或利空落地前，人民幣短期料繼續維持區間盤整格局。

交易員又表示，近期中美雙方對談判進程予以積極反饋，且雙方應已把香港和新疆問題從貿易談判中分離出來，令市場感到欣慰。不過，CNH一周期期權隱含波動率飆升至兩個月新高，顯示市場對12月15日關稅加徵與否仍存較大分歧。另外，由於本周風險事件較多，亦令市場保持謹慎態度。

(工商 )