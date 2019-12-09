總統蔡英文9日接見美國商務部助理部長史宜恩（Ian Steff），她宣布，今年台灣將派出史上規模最大的代表團，參加美國商務部主辦的「Select USA 選擇美國」投資高峰會，台灣不但是美國堅實的民主盟友，也是可靠的經貿夥伴。

史宜恩在美國商務部中主管全球市場，美國在台協會（AIT）指出，史宜恩9日至11日訪問台灣，本次訪台將著重於推動經濟成長的工作，並將與台灣私部門代表會面，討論「Select USA 選擇美國」投資高峰會等貿易及投資議題。

蔡英文感謝史宜恩，今年9月與美國國務院史達偉亞太助卿（David Stilwell）、以及農業部海外服務署艾斯里（Ken Isley）署長，聯名致函財星雜誌 （Fortune Magazine）500大企業，支持深化台美經貿關係，美國政府的跨部會支持，是台美經濟關係處於最佳狀態的最好例證。

她宣布，今年台灣將派出史上規模最大的代表團，參加美國商務部主辦的「Select USA 選擇美國」投資高峰會，台灣不但是美國堅實的民主盟友，也是可靠的經貿夥伴。

近年來許多美國高科技業加碼投資台灣，蔡英文指出，台灣的自由開放市場，讓美國企業積極來台投資，例如CISCO、Google、Microsoft及Amazon AWS等，都來台設立研發跟創新中心，近期美商美光科技及應用材料公司更在台加碼投資，強化台灣在全球記憶體產業及半導體供應鏈的重要地位。

蔡英文也強調，台灣在全球高科技供應鏈，扮演不可或缺的角色，面臨國際經濟局勢的轉變，尤其是因為美中貿易衝突面臨劇烈的變化，台美若能簽署高標準的雙邊貿易協定（BTA），將能夠確保可靠及安全的供應鏈，也可以為雙方經濟成長注入新動能，促進經濟成長和繁榮。

(工商 )