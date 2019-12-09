中信金控9日公告2019年11月份自結盈餘，11月份單月稅前盈餘為20.42億元，稅後盈餘為16.31億元，累計前十一月合併稅前盈餘521.81億元，合併稅後盈餘424.47億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.14元。

中信金控財務長邱雅玲表示，本月各項業務維持穩健，銀行存放款及手續費等核心業務持續成長，不過，銀行部份，11月稅後獲利19.93億元，較去年同期減少，主要是東南亞、日本有出現呆帳提列增加、TRF的仲裁確定出現賠償支出。

而台壽11月稅後出現虧損2.4億元，主要是因11月債券殖利率較持平不再下降，投資處份債券機會減少、投資利益下降，加上國外債券固定配息月份剛好不在11月份等因素，使獲利下降。

但今年整體看來，中信金控2019年前十一月累計稅後獲利仍較去年同期成長18％，旗下子公司中國信託商業銀行及台灣人壽保險公司稅後盈餘分別較去年同期成長6％及45％。

(工商 )