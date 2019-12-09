華南金控11月合併稅前淨利為11.40億元、合併稅後淨利為9.69億元；累計今年前11月的合併稅前淨利175.17億元、合併稅後淨利為149.55億元，每股稅後盈餘(EPS)為1.23元，每股淨值為15.43元。

華南銀行11月合併稅前淨利為10.42億元、合併稅後淨利為8.91億元；累計今年前11月的合併稅前淨利165.98億元、合併稅後淨利為142.22億元，每股稅後盈餘(EPS)為1.72元，每股淨值為23.75元。

(工商 )

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