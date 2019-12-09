華南金控11月稅後淨利9.69億元 前11月稅後淨利149.55億元 19:322019/12/09 工商 孫彬訓 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 華南金控11月合併稅前淨利為11.40億元、合併稅後淨利為9.69億元；累計今年前11月的合併稅前淨利175.17億元、合併稅後淨利為149.55億元，每股稅後盈餘(EPS)為1.23元，每股淨值為15.43元。 華南銀行11月合併稅前淨利為10.42億元、合併稅後淨利為8.91億元；累計今年前11月的合併稅前淨利165.98億元、合併稅後淨利為142.22億元，每股稅後盈餘(EPS)為1.72元，每股淨值為23.75元。 (工商 ) #淨利 #合併 #11 #稅後淨利 #稅前淨利 也許您會感興趣 推薦閱讀 倒吃甘蔗 金控前11月獲利賺贏去年 04:092019/12/08 財經要聞 豐興 鋼筋後市看漲 04:092019/12/08 證券．權證 中國11月出口年減1.1％ 遜於市場預期 17:082019/12/08 財經 陸前11月外貿統計 美元計價出口年減2.2% 17:072019/12/08 財經 《電子零件》立凱-KY 11月歲修營收降，汽車啟停電池明年量產 08:182019/12/09 財經 美國就業報告意外強勁 台股帶動唱 09:232019/12/09 財經 《汽車股》新品及北美AM市場佳，東陽營運看俏 09:262019/12/09 財經 群益證券本周看好IC設計、半導體設備、記憶體等五類股 09:352019/12/09 財經 凱基投顧預期 本周指數區間11,400-11,750點 09:352019/12/09 財經 富邦金控前11月獲利585億元 每股盈餘5.46元 19:222019/12/09 財經 財經熱門新聞 台積電最強7奈米不配旗艦5G晶片？ 高通慘遭數據打臉 - 財經 北京這動作川普火大！ 專家：陸美貿易談判恐破裂 - 財經 外送平台抽太兇！基隆知名店家合作5個月後慘收攤 - 財經 新莊投資客大逃亡！ 慘賠1500萬也要跑 - 財經 不捨得賣台積電 新光金出現今年首月虧 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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