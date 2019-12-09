南投縣議長何勝豐、副議長潘一全和縣議員簡賜勝致贈匾額「神威顯赫」，由簡議員（右4）代表贈予。

石元天媽宮舉辦入火安座大典。（張晉銘攝）

南投縣草屯鎮的石川里，長久以來地方上受限於經費問題，一直沒有自己的宮廟，經過里民多年努力，終於在今年建成石元天媽宮，並於9日舉辦入火安座大典，縣長林明溱特地前往致贈匾額「護庇蓬萊」，祝福廟方香火鼎盛，以及庇佑鄰里居民。

安座大典中，包含草屯鎮長簡景賢、草屯鎮農會理事長陳文忠、馬文君服務處主任黃世榮、蔡培慧國會助理李柏萱、縣議員簡賜勝和蔡銘軒等人皆到場祝賀。

廟方指出，由於地方上資金短缺，一直無法興建宮廟，村莊內的三官大帝和媽祖等2尊神明，只能供奉在爐主家中，但是近幾年爐主難產，故趕緊著手興建宮廟，終於於在9日舉辦入火安座大典，由於興建經費約2000萬，仍希望民眾能夠踴躍捐助香油錢。

林明溱說，許多民眾都前來關心石元天媽宮舉辦入火安座大典，相信三官大帝會保佑當地居民家庭美滿和事業順利，並祝福廟方香火鼎盛。

簡景賢說，石川里是鎮內人口數最少的，但是蓋出來的宮廟是如此莊嚴輝煌，實在是不簡單，這都多虧林國益設計師的巧思。

隨後林縣長也致贈匾額「護庇蓬萊」予廟方，南投縣議長何勝豐、副議長潘一全和縣議員簡賜勝也致贈匾額「神威顯赫」，由簡議員代表贈予。

(中時 )