HTC VIVE ORIGINALS 總經理劉思銘（左起）、黃韻玲、小松美羽文策院董事長丁曉菁出席VR 互動藝術作品《祈禱》台北開展記者會。（HTC提供）

日本藝術家小松美羽介紹為台北個展特別創作的《神祈》。（HTC提供）

由全球虛擬實境創新設計領導者HTC VIVE宏達電和日本當代藝術家小松美羽、台灣資深音樂創作大師黃韻玲共同創作、歷時超過1年的VR互動藝術作品《祈禱》，挾著入圍第76屆威尼斯影展VR主競賽單元的光環，即日起至2020年1月5日移師台北白石畫廊進行1個月展映。

在9日舉行的記者茶會上，除了《祈禱》主創團隊導演劉思銘、小松美羽、黃韻玲外，包括文策院董事長丁曉菁、文策院院長胡晴舫、文化部影視司曾金滿司長、知名歌手黃大煒、比爾賈導演、倪重華等貴賓也共襄盛舉，並同時宣布白石畫廊將趁勢推出《祈禱》全球限量20版的VR 數位典藏作品，問鼎高端藝術市場，並首度公開第01號典藏作品設計概念。

HTC VIVE ORIGINALS總經理劉思銘表示：「當VR正以科技的力量，推動一場全球性新文藝復興運動的同時，我們堅持從VR原創內容觀點出發，在一級國際影展中獲得高度肯定後，現正是將VR內容從產質創造價值的最佳時刻！」

小松美羽帶領與會人員參觀她的畫作，也興奮表示：「因為有許多人的參與，匯集了INORI《祈禱》，而完成了這個VR作品。任何人都不分平等的擁有INORI《祈禱》的權利，相信這個VR作品也會帶給許多人感動。」

為了這次台北個展，小松美羽特別花了9天時間創作以幸福為主題的作品《神祈》，她表示，因參與《祈禱》這部VR作品而感覺到幸福，希望可以透過《神祈》把幸福的感覺延續下去，在個展期間傳達給更多人，同時她希望《神祈》的買家可以在公開場所分享這部作品，因而特別提高收藏《神祈》門檻,只為回歸以分享幸福為主題的創作初衷。

(旺報 )